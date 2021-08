THE DARK SIDE OF THE MOON :: Erste Single der Bandgeschichte

Die neue Band THE DARK SIDE OF THE MOON, bestehend aus Mitgliedern von Feuerschwanz, Amaranthe und Ad Infinitum, betritt die Szene mit einer Neuinterpretation von Florence & The Machine’s Game Of Thrones Soundtrack “Jenny Of Oldstones”. Sängerin Melissa Bonny haucht dem Song eine neue Seele ein, indem sie in der ihr eigenen Manier spielerisch zwischen weichem Cleangesang und drückenden Growls wechselt. https://www.facebook.com/tdsotmofficial/

Info: Mit “Jenny Of Oldstones” geben THE DARK SIDE OF THE MOON die Richtung vor, musikalische Themen aus Kinofilmen, TV-Shows und Videospielen in kraftvolle, moderne Metal-Tracks zu verwandeln und durch das charakteristische Gitarrenspiel von Hans Platz, sowie dem Einsatz der Harfe komplett neue Elemente hinzuzufügen. Dabei werden sich THE DARK SIDE OF THE MOON nicht nur auf Coverversionen beschränken, sondern auch eigenständige Songs schreiben.