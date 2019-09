THE CURE :: Konzertfilm “40 Live – Curætion-25 + Anniversary” am 18.10.

Am 24. Juni 2018 spielten The Cure als Headliner bei dem von ihnen kuratierten “Meeltdown-Festival in London ein Set unter dem Titel “Curætion-25”. Zu hören gab es zahlreiche Hits aus der Vergangenheit. In chronologischer Reihenfolge spielten Robert Smith und Co. jeweils einen Song aus allen 13 Studioalben, um dann das selbe Spiel noch einmal in umgekehrter Reihenfolge zu wiederholen. Dazu gab es in der Mitte des Sets zwei bislang unveröffentlichte Songs: “It Can Never Be the Same” und “Step IntInto the Light”.

Das tatsächliche Jubiläumskonzert zum 40. Bandjubiläum fand dann am 7. Juli 2018 vor Zehntausenden Fans im Londoner Hyde Park statt und wurde vom langjährigen The-Cure-Regisseur Tim Pope als “Anniversary 1978-2018: Live in Hyde Park London” mitgefilmt.

Robert Smith: “This really was the perfect way to celebrate 40 years of the band. It was a fabulous day none of us will ever forget”. https://www.thecure.com/

40 LIVE is released in a Limited-Edition Deluxe Boxset (2Blu-ray/2DVD + 4CD’s) and Hardbook (2Blu-ray/2DVD) and on Digital.