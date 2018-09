THE BEAUTY OF GEMINA :: Neues Album am 12.10.

Am 12. Oktober erscheint das nunmehr achte Studioalbum “Flying with the Owl” von THE BEAUTY OF GEMINA. Vorab gibt es mit dem offiziellen Video zu “Ghosts” schon mal einen Vorgeschmack auf das neue Album, hier zu sehen und hören:

Für die neue Produktion hat sich Michael Sele eine Reihe international renommierter Gastmusiker ins Studio geholt, welche teilweise schon im Live Ensemble der erfolgreichen Silent Land Tour im Jahr 2017 mit dabei waren. Am Saxophon ist der isländische Jazz Saxophonist Eyjolfur Thorleifsson zu hören, am Cello der in Nizza lebende Schweizer Musiker Raphael Zweifel, welcher ua. mit den Toten Hosen auf deren Akustik Tournee zu hören war. Weiter sind an der Geige die bekannte Fidlerin und auch in der Schweizer Volksmusik versierte Violinistin Eva Wey und am Tieftöner erneut Freund und Bassvirtuose Philipp Küng, welcher schon bei den Alben Iscariot Blues und Ghost Prayers bei den Aufnahmen mit von der Partie war.

Der langjährige musikalische Weggefährte und Ausnahmeschlagzeuger Mac Vinzens komplettiert das illustre Ensemble. Sein akzentuiertes und energetisches Spiel gibt den Songs den nötigen Druck und die rhythmische Kompaktheit.

Aufgenommen wurde in Reykjavik, Nizza und traditionell in Michael Seles eigenem Tonstudio im Alten Kino in Mels. Abgemischt und produziert hat das Album wie schon in der Vergangenheit Michael Sele höchst persönlich und für das Mastering und die finale Klangveredelung zeichnet sich Mastering Grossmeister Dan Sutter verantwortlich. Soundqualität, Transparenz und Dynamik entsprechen allerhöchsten Standards.

TOURDATEN 2018

26.09. Basel (CH) Sommercasino

27.09. Bern (CH) Roessli

28.09. München (DE) Backstage Halle

29.09. Zürich (CH) Moods

30.09. Mels (CH) Altes Kino

02.10. Frankfurt (DE Das Bett

03.10. Leipzig (DE) Peterskirche

04.10. Bochum (DE) Rockpalast

05.10. Berlin (DE) Musik & Frieden

06.10. Hamburg (DE) Knust