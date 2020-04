Der erste Song “The World Is Going On” des im Spätsommer erscheinenden neuen Studioalbums “Skeleton Dreams” von THE BEAUTY OF GEMINA ist seit dem 24. April veröffentlicht.

Ein Song über Solidarität, Menschlichkeit und Zuversicht, ein stiller Soundtrack in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

«Es ist dein eigenes verblassendes Licht – Warum kannst du es nicht sehen? …»

