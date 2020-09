THE BEAUTY OF GEMINA :: 3. Single kurz vor Albumrelease im Video

Kurz vor Veröffentlichung ihres neuen Albums “Skeleton Dreams” am 04. September präsentieren THE BEAUTY OF GEMINA mit “A Night Like This” das offizielle Video zur 3. Single Auskopplung des Albums.

Nach einer großen und komplizierten Herzoperation in 2019 kehrt Mastermind und Kopf der Band Michael Sele nun mit seinem bereits 9. Studioalbum zurück. Zwölf neue Songs, ein eigener Remix und einer von Sele’s seltenen Coversongs stehen ganz im Zeichen der über die Jahre entstandenen Mixtur aus melancholischem Wave, warmem hypnotischem Blues und erdigem Indie Folk. Aufgenommen, abgemischt und produziert wurde traditionell von Michael Sele in Eigenregie im eigenen Tonstudio in den Katakomben des Alten Kinos in Mels, einem schönen Kleintheater im beschaulichen Mels am Fusse des imposanten Pizolgebietes, seit Jahren Heimat und Kreativwerkstatt des Musikers. Im Studio mit dabei waren der langjährige Weggefährte und Freund, der Multi-Instrumentalist Philipp Küng, welcher das erste Mal zusätzlich als Co-Produzent mitwirkte, TBOG Urgestein Mac Vinzens am Schlagzeug und der langjährige Livebassist Andi Zuber.

