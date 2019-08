THE 69 EYES :: Vinyl Version bei Massacre Records

THE 69 EYES werden am 13. September ihr 12. Studioalbum “West End” bei Nuclear Blast veröffentlichen, wo es als CD Digipak inklusive Blu-ray Disc sowie in digitalen Formaten erhältlich sein wird. Massacre Records hingegegen werden das Album eine Woche später, am 20. September, exklusiv als streng limitierte Gatefold Vinyl LP (schwarzes oder weißes Vinyl) veröffentlichen. Ausschließlich im Webshop der Band gibt es zusätzlich eine Special Edition der LP auf lila Vinyl!

Hier kann man das Album bestellen:

CD Digipak/Vinyl LP/Digital – http://nblast.de/The69EyesWestEnd

Special Edition Vinyl LP (Purple Vinyl) (+ Bundles) – http://store.69eyes.com (EU Store) & https://www.backstagerockshop.com/collections/the-69-eyes (US Store)

11 Songs erwarten euch auf dem neuen THE 69 EYES Studioalbum “West End”, auf dem auch Gastsänger wie Cradle Of Filths Dani Filth, Wednesday 13 und Beastö Blancös Calico Cooper mit am Start sind.