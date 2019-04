THANATEROS :: Aufnahmen für neues Album in Kürze

Nachdem THANATEROS Ende letzten Jahres nach fast 10 Jahren ihr Comeback ankündigten, lässt die Band ganz aktuell verlauten, dass sie von Mai bis Juli ihr neues Album produzieren wird. Die neue CD wird den Titel “INSOMNIA” tragen, 12 brandneue Tracks beinhalten und im Herbst 2019 veröffentlicht werden.

Waren die letzten drei Alben geprägt von traditionellen Instrumenten aus dem Irish-Folk, so gehen THANATEROS mit “INSOMNIA” neue Wege. Auch wenn mit Christof Uhlmann wieder ein Geiger das Line-Up ergänzt, so gehört der Irish-Folk doch der Vergangenheit an. Die Mannen um Bandleader Ben Richter verraten, dass neben den für THANATEROS typischen treibenden Rhythmen, harten Gitarren und packenden, mitreißenden Melodien eine dichte, packende Atmosphäre und dunkle auditive Weiten den neuen Sound von THANATEROS bestimmen werden.