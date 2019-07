TEMPLE OF DREAD :: Neuer Song im Stream

Mit dem Titel “Now You Will Die” präsentieren die ostfriesischen Death Metaller TEMPLE OF DREAD eine zweite Hörprobe von ihrem Debüt-Album. “Blood Craving Mantras”, aufgenommen und produziert in Ukens Soundlodge Studio, wird am 30. August 2019 über Testimony Records veröffentlicht. https://www.facebook.com/TempleofDread

TEMPLE OF DREAD wurde Ende 2017 von Markus Bünnemeyer (Musik) und Frank Albers (Texte) als Projekt und Tribut an alte Helden wie Death, Benediction, Pestilence, Obituary und Morgoth gegründet. Zusammen mit den beiden SLAUGHTERDAY-Mitgliedern Jens Finger und Jörg Uken an Gesang und Drums entwickelte sich schon kurz darauf eine echte Band mit eigener Handschrift.