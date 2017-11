TARJA :: “O Tannenbaum” Video zum Albumrelease

Das Album “from Spirits and Ghosts (Score for a dark Christmas)” ist seit dem 17. November 2017 als CD, LP und digital bei earMUSIC erscheinen (Review hier). Passend zum Release gibt es die TARJA-Version von “O Tannenbaum” zu hören:

Zudem ist ab sofort Tarjas erste Graphic Novel “from Spirits and Ghosts (Novel for a dark Christmas)” erhältlich. Sie fängt die musikalische Stimmung des Albums perfekt ein und erweckt diese auf 40 Seiten zum Leben. “Novel ffor a dark Christmas” handelt von gleich zwei Tarjas, einer dunklen und einer helleren Seite, die während der Weihnachtszeit einsame und verlassene Seelen zusammenbringen. Die 40-seitige Graphic Novel, die von dem rennomierten Graphic Novel-Künstler Conor Boyle gestaltet wurde, ist exklusiv im offiziellen Webstore von Tarja erhältlich und streng limitiert.