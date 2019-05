TARJA :: Erste Single zum Album

Drei Jahre nach ihrem letzten Album, “The Shadow Self” (2016), wird TARJA Ende August mit “In The Raw” ihr neues Album veröffentlichen. In Zusammenarbeit mit ihren Musikern und ihrem altbewährten Produzenten-Team stand die Idee im Vordergrund, eben diese Rohheit hervorzuheben und die Gefühle, die Tarja von Anfang an dazu bewegten diese Thematik in ihrer Musik zu verarbeiten, widerzuspiegeln.

Mit der ersten Single-Auskopplung “Dead Promises” liefert Tarja einen ersten Vorgeschmack auf das Album. Mit der überwältigenden Kraft ihrer Stimme und einer donnernden Gitarre wird die Aggression, von der sie spricht, in den Vordergrund gerückt. “Ich mag es, wie die Gitarre klingt: einfach schonungslos geraderaus“, sagt sie. “Wenn ich kraftvoll singe, brauche ich etwas Kraftvolles, das mich unterstützt, damit ich nicht das Gefühl habe, allein gelassen zu werden.“

“In The Raw” erscheint am 30. August bei earMUSIC als streng limitiertes CD Digipak mit Hardcover-Einband, 2LP+Download, Limited Box Set und Digital.