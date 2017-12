TARJA :: Charity-Single “Feliz Navidad”

Im September dieses Jahres wurde die karibische Insel Barbuda von dem Kategorie 5-Hurrikan Irma getroffen. Um zu überleben, mussten alle 1.800 Einwohner ihre Heimat verlassen und fliehen. Tarja, die den Großteil ihrer Gesangsaufnahmen des aktuellen Winteralbums “from Spirits and Ghosts (Score for a dark Christmas)” auf eben dieser Insel tätigte und eine enge persönliche Bindung zu diesem Ort hat, entschied sich, zu helfen.

Gemeinsam mit befreundeten Musikern wie Michael Monroe, Doro Pesch, Tony Kakko (Sonata Arctica), Elize Ryd (Amaranthe), Marko Saaresto (Poets Of The Fall), Timo Kotipelto (Stratovarius), Simone Simons (Epica), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Joe Lynn Turner, Floor Jansen (Nightwish), Hansi Kürsch (Blind Guardian) und Sharon Den Adel (Within Temptation), kreierte Tarja eine neue Version des Weihnachtsklassikers “Feliz Navidad”.

Alle Einnahmen an dieser Version kommen den Opfern des Hurrikans Irmas auf Barbuda zu gute. earMUSIC wird die gesammelten Spenden verdoppeln.

“Feliz Navidad” ist ab dem 8. Dezember als Download und Stream erhältlich. Eine ganz besondere, nummerierte und auf 1.000 Stück limitierte 7inch Vinyl-Single ist im offiziellen Webshop von Tarja erhältlich: https://tarja.tmstor.es