TANZWUT :: “Die Tanzwut kehrt zurück (Special Edition)”

Nachdem die Spielleute von TANZWUT mit ihrem Album „Die Tanzwut kehrt zurück“ Anfang Juni 2021 Platz 11 der Offiziellen Deutschen Albumcharts eroberten, legen die Pioniere des deutschsprachigen Mittelalterrock nun nach und veröffentlichen am 17.12.2021 die „Die Tanzwut kehrt zurück (Special Edition)“ und gleichzeitig „Die Tanzwut kehrt zurück (Live)“.

Damit die Wartezeit bis zu den kommenden Konzerten nicht zu lang wird, haben sich Tanzwut dazu entschieden, mit der „Die Tanzwut kehrt zurück (Special Edition)“ neben dem Studioalbum eine aufwendig produzierte Live-CD zu veröffentlichen. Im Rahmen des Online Musik Festivals 2021 hat die Gruppe einige Klassiker ihrer Bandgeschichte, sowie ausgewählte Stücke ihres aktuellen Erfolgsalbums live eingespielt. Diese hochwertige Produktion ist die erste Live-CD von Tanzwut und dürfte die Vorfreude auf die im Frühjahr 2022 anstehende Tour ins Unermessliche steigen lassen. „Die Tanzwut kehrt zurück (Live)“ wird sowohl in der Special Edition gemeinsam mit dem 2-CD-Digipak in einem hochwertigen Pappschuber, als auch einzeln in einem 4-seitigen Digipak erhältlich sein.

„Die Tanzwut kehrt zurück (Special Edition)“ und “Die Tanzwut kehrt zurück (Live)” sind hier vorbestellbar: https://bit.ly/3oByNGB