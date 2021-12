TANKARD :: Noise Record Deluxe Boxset zum 40.

Am 25.02.2022 erscheint “For A Thousand Beers”, ein Deluxe 40. Anniversary-Boxset, das TANKARDs Veröffentlichungen bei Noise Records darstellt. Dazu gibt es noch ein eues Video zu “EMPTY”. https://www.tankard.info/

Pre-Order: https://tankard.lnk.to/ThousandBeersPR

Info; Die Geschichte von Tankards Aufstieg zu einer der meistverehrtesten Thrash Metal Bands begann zuerst bescheiden in Frankfurt unter dem Namen Avenger im Jahr 1982. Es waren die Demo-Tapes von ‘Heavy Metal Vanguard’ und ‘Alcoholic Metal’, die unter der Hand gedealt wurden und somit bekam die Band ihren Einstieg in die internationale Metal Community. Positive Mund zu Mund Propaganda rief seinerzeit Noise Records, ein neues Metal Label, auf den Plan. Die Band nannte sich von nun an Tankard (englisch für Bierhumpen) und sie wurden von Noise Records unter Vertrag genommen. Sieben Studio Alben blieben Tankard dem Label treu und ein Livealbum, ein Live Video und eine Compilation umspannten die Werke von Tankard und machten sie zu einer beständigen Größe in der Thrash Szene. Bis zum heutigen Tag touren sie global und machen Horden ihrer treuen und verrückten Fans glücklich.

Inhalt:

• Zombie Attack (Splatter Vinyl)

• Chemical Invasion (Swirl Vinyl)

• The Morning After (inklusive derAlien EP) (Splatter Vinyl)

• The Meaning Of Life (Paint Drop Vinyl)

• Stone Cold Sober (Splatter Vinyl)

• Two-Faced (halb und halb Farbvinyl)

• The Tankard (inklusive der Tankwart EP) (Splatter Vinyl)

• Fat, Ugly & Live DVD – inklusive dem Konzert Film ‘Open All Night’, ‘Fat, Ugly & Live’ Album plus ein bisher unveröffentlichtes Video Konzert aus dem Dynamo in Eindhoven 1987 und ein Audio Konzert aus Frankfurt 1988.

• Ein 40 Seiten Buch in der Größe 30 x 30 cm angefüllt mit Fotografien, Quotes und Texten aus der ersten Dekade der Band. Es enthält viele rare und unveröffentlichte Fotos dieser Ära.

“For A Thousand Beers” ist ebenso verfügbar als 7 x CDs und DVD in einer Klappbox mit allen Studioalben, EPs und der DVD mit dem Live Konzert Bonus Material.