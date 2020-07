TAAKE + KAMPFAR :: Neue Daten für Co-Headliner Tour

TAAKE + KAMPFAR haben ihre ursprünglich für diesen März geplante Co-Headliner Tour für Anfang 2021 neu terminiert. Support sind NECROWRETCH.

07.01.2021 – Kwadrat – Krakow – PL

08.01.2021 – Nova Chmelnice – Prague – CZ

09.01.2021 – Hellraiser – Leipzig – DE

10.01.2021 – Viper Room – Vienna – AT

11.01.2021 – Dürer Kert – Budapest – HU

12.01.2021 – Orto Bar – Ljubljana – SI

13.01.2021 – Legend – Milano – IT

14.01.2021 – Alchemica – Bologna – IT

15.01.2021 – Hall of Fame – Zürich – CH

16.01.2021 – Gebr de Nobel – Leiden – NL

17.01.2021 – L’Entrepot – Arlon – BE

18.01.2021 – Backstage – Paris – FR

19.01.2021 – Zappa – Antwerp – BE

20.01.2021 – Live Music Hall – Mörlenbach – DE

21.01.2021 – Willemeen – Arnhem – NL

22.01.2021 – Resonanzwerk – Oberhausen – DE

23.01.2021 – Völschow Berg – Demmin – DE

24.01.2021 – Pralnia – Wroclaw – PL