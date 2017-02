SVBWAY TO SALLY :: Semi-Akustik-Album & NEON-Tour Anfang 2017

Am 10.3. wird das Live-Semi-Akustik Album von SVBWAY TO SALLY erscheinen, das auf der letzten Ekustik-Tour mitgeschnitten wurde – eine sehr künstlerisch inszepierte Mischung aus akustischen STS-Songs und den elektrischen Impulsen von Dub Step-Künstler Cop Dickie. Ein Lyric-Video ist dazu nun erschienen und außerdem gibt es die zentralen Songs von NEON auf einer Doppel Vinyl LP in limitierter Stückzahl.

Des Weiteren gehen SVBWAY TO SALLY noch einmal auf NEON- Ekustikour:

NEON- Ekustikour 2017

24.03. Wiesbaden, Schlachthof

25.03. Memmingen, Kaminwerk

29.03. Essen, Lichtburg

30.03. Heidelberg, Halle 02

31.03. Köln, Essigfabrik

01.04. Herford, X

06.04. Augsburg, Spectrum

07.04. Annaberg, Festhalle

08.04. Gera, Comma