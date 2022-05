SUZI SABOTAGE ist eine Dark Coldwave Solokünstlerin aus Helsinki, Finnland, die nun einen neuen Vertrag bei Out Of Line unterschrieben hat und dazu ihre neue Single “Persona Non Grata” veröffentlicht hat.

https://suzisabotage.lnk.to/personanongrata

Sie kommentiert den Song so: “Persona Non Grata ist ein Song, der allen gewidmet ist, die sich ausgeschlossen und ausgegrenzt fühlen, weil sie anders sind als andere. Es ist eine Ode an die Ausgestoßenen und den Nonkonformismus.”