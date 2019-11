“The Lure Of Nyght” ist die zweite Single von SUN OF THE SLEEPLESS’ (mit Mitgliedern von Empyrium, The Vision Bleak und Noekk) Split-Album mit CAVERNOUS GATE, dem filmischen Doom-Deom-Death-Projekt von Helrunar-Mitbegründer S.K., deren selbstbetiteltes Werk am 6. Dezember 2019 erscheint.