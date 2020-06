Zu ihrem Song “Kristall” haben SUN OF THE SLEEPLESS (mit Mitgliedern von Empyrium, The Vision Bleak und Noekk) ein neues Video veröffenlicht. Der Track stammt aus dem Split-Album mit CAVERNOUS GATE, dem filmischen Doom-Death-Projekt von Helrunar-Mitbegründer S.K., welches am 6. Dezember 2019 bei Prophecy Production erschien. facebook.com/sunofthesleepless/