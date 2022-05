SUMMER BREEZE :: Lineup für August wird mit 30 neuen Bands komplettiert

Das SUMMER BREEZE komplettieren heute mit der Ankündigung von 30 weiteren Acts das Lineup für den 17.-20.8.2022. Mit dabei sind die beliebten Label Matinees bei denen sich in diesem Jahr die Labels Out Of Line, Arising Empire und Indie Recordings präsentieren und die Diamanten ihrer Roster ins Rennen schicken.

Am Festivaldienstag wartet ein besonderes Schmankerl auf SUMMER BREEZE VeteranInnen und solche, die es werden wollen: Bei der “The Roots Of Summer Breeze” Show entern Bands die Bühne, die schon in den Anfangsjahren des Festivals dabei waren und laden zur Zeitreise ein.

Frisch angekündigt:

ANALEPSY, EVILE, RAISED FIST, 1914, BEMBERS, GUTRECTOMY, HAWXX, MORBID ALCOHOLICA, NANOWAR OF STEEL, RANDALE, THE OTHER, THE PROPHECY23, AVIANA, RESOLVE, THE OKLAHOMA KID, VENUES, NAVIAN, FIXATION, STORM, KNOGJÄRN, BALANCE BREACH, CONSVMER, ELWOOD STRAY, TEN56, APOPHIS, CRACK UP, END OF GREEN, FLESHCRAWL, VOODOO KISS & BLASMUSIK ILLENSCHWANG

SUMMER BREEZE OPEN AIR

17.8. – 20.8.2022

Flugplatzstraße 1, 91550 Dinkelsbühl

Tickets: https://summer-breeze.shop