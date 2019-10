Für das SUMMER BREEZE OPEN AIR (12.-15.8.2020) in Dinkelsbühl sind nun die ersten Bands bestätigt worden:

Saltatio Mortis, Wardruna, While She Sleeps, Jinjer, Dark Funeral und Frogleap

Besucher haben noch bis zum 31.10. die Chance ihr Ticket für 119 Eur zu sichern. Ab dem 01.12. wird es, wie jedes Jahr, im Rahmen des Adventskalenders wieder täglich Bands hageln. https://summer-breeze.shop