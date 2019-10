SUIDAKRA :: Jubiläumsalbum am 15. November

Am 15. November erscheint mit “Echoes Of Yore”, das Jubiläumsalbum des deutschen Celtic Metal Flagschiff Suidakra, auf MDD. Alle 10 enthaltenen Songs aus der Bandgeschichte, die zu diesem Anlass neu aufgenommen wurden, wurden zuvor von den Fans im Rahmen eines Kickstarter Projekts ausgewählt. Für das Artwork zeigt sich natürlich erneut Kris Verwimp verantwortlich, welcher bekanntlich auch der kreative Kopf hinter der lyrischen Ausrichtung der Band ist. “Echoes Of Yore” erscheint außer im regulären JewelCase auch auf Vinyl mit einem großformatigem Klappcover und zusätzlich als DigiPack, welches außer dem regulären Album noch einen Bonus Datenträger enthält, auf dem die knapp 45-minütige Live Show vom diesjährigen Wacken Open Air als Full HD File enthalten ist.