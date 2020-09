SUFFERING SOULS :: Lyric-Video zu “Cries Of Silence

Im Jahr 2019 feierte SUFFERING SOULS das 25-jährige Jubiläum. Lord Esgorath und Schwarzdorn Production planten zu diesem Zeitpunkt bereits ein spezielles Album zum Jubiläum der Symphonic Black Metal, das 2020 erscheint. Ein ersten Höreindruck von “True Godfucking Soulblight” gibt es jetzt in Form eines Lyric-Videos zu “Cries Of Silence”. Das Album erscheint am 16.10.2020 via Schwarzdorn Production.

SUFFERING SOULS erwecken den Geist des Black-Metal-Undegrounds der frühen Neunziger und liefern 11 Songs inklusive einem Live-Song aus dem Jahr 1996. Roh, kalt und kompromisslos gibt sich “True Godfucking Soulblight” der Vergangenheit hin und bietet Material aus den Jahren 1996 bis 2000, die teilweise bisher nur auf limitierten Demo Tapes zu finden waren.