SUBWAY TO SALLY :: 2. Single und Live-Video zu “IX” feat. SaMo

SUBWAY TO SALLY präsentieren die gemeinsame Darbietung des SALTATIO MORTIS-Hits “IX” aus ihrer kommenden Live-Blu-Ray/DVD/CD “Eisheilige Nacht – Back to Lindenpark” (VÖ 18. Juni 2021 via Napalm Records).

Der Klassiker entstammt in seiner ursprünglichen Form dem Saltatio Mortis-Album “Das Schwarze Einmaleins” (2013) und ist jetzt für die Ewigkeit festgehalten – intoniert von beiden Bands und auf “Eisheilige Nacht – Back to Lindenpark” in einer exklusiven und mitreißenden Version zu finden.

SUBWAY TO SALLY zum Song:

“Der Song ‘IX‘ wurde von uns gecovert und in eine spezielle SUBWAY TO SALLY-Form gebracht. Unsere langjährigen Weggefährten von Saltatio Mortis haben sich das gewünscht für die Bonus-CD ihrer Zirkus Zeitgeist Platte. Innerhalb kurzer Zeit war der Titel bei unseren Fans so beliebt, dass er zeitweise ein paar unserer Klassiker aus unseren Streaming Top-5 verdrängte. Nach einer gemeinsamen Tour, auf der wir den Track mit SaMo gespielt haben, hatten wir so große Freude an dem Song, dass wir ihn für einige Zeit im regulären Liveset behielten. Oder anders: Eine SaMo-Coverversion wurde Bestandteil des STS-Sets! Ich glaube, einen schöneren Schulterschluss kann es innerhalb unserer Szene nicht geben und so haben wir uns wahnsinnig drauf gefreut, den Titel bei der EHNO wieder gemeinsam mit unseren Freunden zu performen.”