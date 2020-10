STRYDEGOR :: “World In Your Hands” Videoclip

Am 13. November erscheint mit “Isolacracy” das vierte Album der Norddeutschen Melodic/Death Metaller von STRYDEGOR. Um die Wartezeit auf den neuen Output zu verkürzen gibt es nun mit “World In Your Hands” die erste Auskopplung in Form eines Videoclips auf Youtube. Das Video wurde bereits im letzten Jahr im Industriegebiet Neustadt-Glewe gedreht und von Christopher Lawrence und Moritz Lüdtke produziert. Zudem sollte der Track auch auf allen gängigen Download und Streaming Plattformen zur zeitnah in den nächsten Tagen Verfügung stehen. Das DigiPak nebst Bundle und ist sofort im MDD Shop erhältlich.

facebook.com/StrydegorOfficial / strydegor.com