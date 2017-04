STREAMS OF BLOOD :: “Ulitmate Destination” Re-Release im Mai

Die deutschen Black Metaller STREAMS OF BLOOD haben ein Re-Release ihres vorletzten Albums “Ultimate Destination” angekündigt. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung ihres aktuellen, hochgelobten dritten Werks “Allgegenwärtig” (erschien am 25.02. via Folter Records) hat die Band entschieden, den Vorgänger noch einmal ins Mix und Mastering zu geben. Ziel war es, einen wärmeren, druckvolleren Sound zu erschaffen, der vor allem beim Schlagzeug einen besseren Klang erzeugt.

Erscheinen wird “Ultimate Destination” als limitiertes Digipak am 12.05.2017 via Blasphemy Halls. http://www.streamsofblood.com/