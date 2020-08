Die deutschen Black Metaller STREAMS OF BLOOD kündigen ihr neues Album für den Herbst 2020 an. Das Album trägt den Titel “Erløsung” und wurde von der Band selbst aufgenommen uund produziert. Der Nachfolger des letzten Albums “Allggegenwärtig” (2018) wird am 29.10.2020 via The Hidden Art (Vertrieb: Rising Nemesis Records / Season Of Mist) erscheinen.

