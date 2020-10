STREAMS OF BLOOD :: Neue Single “Freitodmaschine”

Die deutschen Black Metaller STREAMS OF BLOOD werden ihr neues Album “Erløsung” am 29.10.2020 via The Hidden Art veröffentlicht. Nun hat die Band einen ersten Song vom kommenden Album veröffentlicht – “Freitodmaschine”.

Im Jahr 2009 von Thymos gegründet, haben sich STREAMS OF BLOOD in den Folgejahren zu einem etablierten Act im Black-Metal-Underground entwickelt. Nach der Mini-CD “Antilife” unterschrieben die Hessen einen Label-Deal bei Articaz und Ketzer Records, welche das Debütalbum “The Descend To The Source Of Disorder” (2011) veröffentlichten. Nur zwei Jahre später erschien via Folter Records ?Ultimate Destination” (2013), das 22017 mit einem komplett neuen Mix und Mastering als “Ultimate Destination MMXVII” erneut veröffentlicht wurde. Noch früher im Jahre 2017 erschien mit ?Allgegenwärtig” der dritte Streich, dessen mmarkerschütternde Atmosphäre und hervorragendes Songwriting der Band zahlreiches Lob einbrachten. In der Folge spielten sie unter anderem auf den Szenefestivals Under The Black Sun, Throne Fest und dem De Mortem Et Diabolum. Außerdem waren sie 2018 auf einigen Tourdates auf MARDUKs ?Viktoria Europa”-Tour zu sehen.