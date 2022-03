STIRIAH :: Neues Album Ende Mai

Nach ihrem letzten Album “Into The Depths” erscheint in Eigenregie am 27. Mai “…Of Light”, das dritte Full-Length-Album der Berliner Black Metal Band STIRIAH. Das Album wurde von Cryst im Aurora Studio, Berlin, aufgenommen, gemischt und gemastert. Cover-Artwork von Donovan Hernandez, mit Layout von Irina Akhmetova.

https://stiriah666.bandcamp.com / https://www.facebook.com/stiriah

STIRIAH kommentiert:

“Präziser als je zuvor, schlägt unser kommendes Konzeptalbum mit knallenden Infernos zu, die mit Ambient-Schichten und jeder Menge Kick-Ass-Grooves verschmelzen. Wir sind wirklich stolz darauf, diese technischere Herangehensweise an das gute alte Black Metal Rezept entwickelt zu haben – probiert es aus!”