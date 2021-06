Die Folk Death Metaller STEIGNYR aus Spanien melden sich mit ihrem neuen Album zurück. “Rhythm of Time” ist die erste Single & Videoauskopplung aus dem kommenden Album “The Legacy of Wyrd”, auf dem Gäste wie Kit Harington & Peter Dinklage (Game of Thrones) und Sir Ian McKellen (Herr der Ringe) zu hören sind. “The Legacy of Wyrd” wird weltweit am 23. Juli über Art Gates Records veröffentlicht. https://www.facebook.com/Steignyr