SODOM :: Neues Lyric Video zu remasterd “M-16” Album

Fast auf den Tag genau 20 Jahre ist es her, dass die Thrash-Metaller SODOM eines der wichtigsten Alben ihrer Karriere veröffentlichten: “M-16”, ein Werk, das musikalisch wie inhaltlich an den Nerven zerrt und bis heute den Finger in eine unverändert offene Wunde der Menschheitsgeschichte legt. Thema des Konzeptalbums ist der Vietnamkrieg, der in den 1960ern zwischen Nord- und Südvietnam tobte und in dem sich zeitweise 500.000 US-Soldaten erbitterte Kämpfe mit Verbänden des Ostblocks lieferten.

Im Herbst 2001 gelang SODOM ein Meisterwerk der internationalen Metal-Historie, das nun am 26. November 2021 neu gemastert vom Sodom-Schlagzeuger Toni Merkel, mit umfangreichem Bonusmaterial und attraktiven Fan-Items in einer hochwertigen Aufmachung wiederveröffentlicht wird.

Brandneu gibt es nun das Lyric Video zu “Napalm In The Morning“.

Erhältlich als

Deluxe 4LP Boxset / 2LP / 1CD Mediabook

VÖ: 26. November 2021 (BMG/ADA)

Jetzt vorbestellen:

https://SodomOfficial.lnk.to/M-16PR