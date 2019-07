SLIPKNOT :: Neues Video und neue Tourdaten

Nachdem die SLIPKNOT am Freitag die Tourstädte für ihre Europa-Tour im Jahr 2020 bekannt gegeben hat, gibt es nun neue Musik: “Solway Firth” ist die zweite Single aus ihrem sechsten Album “We Are Not Your Kind”, welches am 09.08 erscheinen wird.

Ziemlich düster ist das dazugehörige Musikvideo. Regie führte erneut M. Shawn Crahan alias Clown. Der Clip entstand in Zusammenarbeit mit UPROXX und Amazon Prime Video und enthält neben exklusiven (und zimlich blutigen!) Ausschnitten aus der neuen Amazon-Serie “The Boys” (Start am 26. Juli) auch Livemitschnitte der Festival-Auftritte, die Slipknot jüngst in Europa absolvierten. Weiter unten könnt ihr euch das Video anschauen. Es ist ähnlich bildgewaltig wie das ebenfalls von Clown verantwortete Video zu “Unsainted”, das nach Veröffentlichung 24 Stunden lang das meist gesehene Video auf YouTube war und bisher auf über 35 Millionen Views kommt.

Im Juni erst haben Slipknot fulminante Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park hingelegt, nun dürfen sich die Fans der maskierten Metal-Band auf Nachschlag freuen: Letzten Freitag haben Slipknot die Städte für ihre Europatournee 2020 bekannt gegeben. Die genauen Termine stehen zwar noch aus, Slipknot werden im Rahmen der Tour aber definitiv Halt in Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin und Dortmund machen, um ihre spektakuläre, brandneue Live-Show zu präsentieren.

Der Ansturm auf die Tickets dürfte riesig sein. Fans, die das neue Slipknot-Album “We Are Not Your Kind” vor dem 8. August um 12.30 Uhr im Roadrunner Records E-Store vorbestellen, erhalten deswegen einen exklusiven Vorverkaufscode, der bereits vor dem offiziellen Vorverkaufsstart Zugriff auf die Tickets gewährt.