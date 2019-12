SLIPKNOT :: Neues Video / Tickets für “Knotfest At Sea”

Seit SLIPKNOT Ende Oktober erste Eindrücke vom Videodreh zu “Nero Forte” teilten, warten die Fans ungeduldig auf das Resultat. Nun kann der Clip, bei dem einmal mehr Slipknot-Percussionist M. Shawn Crahan alias Clown Regie führte, angesehen werden. Gedreht in den berühmten Metro-Goldwyn-Mayer Studios in Kalifornien, fängt das Video eine mitreißende Technicolor-Performance der Band ein.

Inhaltlich thematisiert “Nero Forte” den Kampf mit inneren Dämonen: “I’m sick as a fuck / I’m in my prime, what do you want? / I guess it’s time to see / If you’re lost in hell, you’ll find no peace / Ooh, wade through hate and fear / I haven’t felt like this in years / Not much left, so uprooted”, singt Corey Taylor über den gnadenlos schnellen Beat des Songs, der von Clown geschrieben wurde.

“Nero Forte” ist ein Song des aktuellen Albumsnd”We Are Not Your Kind”, das der Rolling Stone frisch zum “Best Metal Album of 2019” gekürt hat. Ab Ende Januar sind Slipknot auf Deutschlandtour, Special Guest sind Behemoth:

29.01. Frankfurt, Festhalle

08.02. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.02. München, Olympiahalle

16.02. Hamburg, Barclaycard Arena

17.02. Berlin, Mercedes-Benz Arena

18.02. Dortmund, Westfalenhalle

Im Sommer laden Slipknot zudem zur ersten schwimmenden Ausgabe ihres Musik- und Lifestyle-Events Knotfest, betitelt “Knotfest At Sea”. Tickets sind seit Freitag im VVK erhältlich: https://www.knotfestatsea.com/