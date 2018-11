SLIPKNOT :: Neuer Track / Konzerte nächsten Sommer

SLIPKNOT haben die erste neue Musik seit vier Jahren und ihrem Album “5: The Gray Chapter” veröffentlicht. “All Out Life” heißt der neue Track, den Frontmann Corey Taylor wie unten stehend kommentiert.

Taylor: “‘All Out Life’ ist ein Song, der 2 Dinge erreichen möchte: die Leute zusammenbringen und sie zugleich daran erinnern, dass die Vergangenheit nicht etwas ist, worauf man mit Geringschätzung blicken sollte. Die Leute sind manchmal so begierig darauf, das nächste große Ding zu finden, dass sie komplett auf Bands und Künstler scheißen, die schon vorher da waren. Damit degradieren sie die Vergangenheit zu einem Wegwerfartikel, wie eine schmutzige Sache. Fuck that: wieso sollten wir unserer mittelmäßigen Zukunft Aufmerksamkeit schenken, wenn du dich nicht darum scherst, eine großartige Vergangenheit zu würdigen? Ich höre lieber einen garantierten Hit an als einen erzwungenen Fehlschuss. ‘All Out Life’ ist die Hymne, um die Leute daran zu erinnern, dass nicht der Datumsstempel auf der Musik zählt – sondern ihr langer Atem.”

Slipknot haben jüngst einen Schwung von europäischen Headliner- und Mainstage-Festivalterminen für Sommer 2019 angekündigt, darunter bei Rock am Ring / Rock im Park. Hier sind die deutschen Termine in der Übersicht:

07.06.-09.06. Nürnberg, Rock Im Park

07.06.-09.06. Nürburgring, Rock Am Ring

17.06. Leipzig, Arena

18.06. Hannover, TUI Arena