SLIPKNOT :: Neuer Song “Unsainted”

SLIPKNOT haben Details zu ihrem lang ersehnten sechsten Album “We Are Not Your Kind” bekannt gegeben, das am 9. August bei Roadrunner Records erscheinen wird. Jetzt gibt es die erste Single “Unsainted”, die überall als Stream / Download erhältlich ist und von einem offiziellen Musikvideo begleitet wird, das im YouTube-Kanal von Slipknot angesehen werden kann. Gedreht unter der Regie von SLIPKNOTs M. Shawn Crahan, bieten sowohl das “Unsainted”-Video als auch der Track selbst einen Ausblick auf das, was in der nahen Zukunft zu erwarten ist.

Gitarrist Jim Root merkt an: “Wir hatten noch nie so viel Zeit, ein Album zu schreiben und gemeinsam an Sachen zu arbeiten. Eine meiner Inspirationen waren dieses Mal Künstler, die komplette Alben aufnehmen – und nicht einfach nur Songs. Während die gesamte Branche sich in Richtung Singles entwickelt, wollten Slipknot von vorn bis hinten ein Album-Erlebnis erschaffen.”

“Noch nie hat die von uns gemachte Kunst ein so erfüllendes Gefühl verschafft, ganz einfach, weil so viel Zeit darin steckt”, fügt Crahan hinzu. “Fast vier Jahre, um diese Emotion und Temperatur entstehen zu lassen und der Lohn ist nicht weniger als Erlösung.”

Im Juni sind SLIPKNOT für Konzerte in Deutschland, zunächst als Headliner bei Rock am Ring / Rock im Park, gefolgt von zwei Headliner Shows (siehe unten). Die gesamte Performance vor 90.000 Fans beim ausverkauften Rock am Ring am 9. Juni wird rund um die Welt im Livestream übertragen (in Deutschland via MagentaMusik 360).

SLIPKNOT

ON TOUR 2019

08.06. Nürnberg, Rock Im Park

09.06. Nürburgring, Rock Am Ring

17.06. Leipzig, Arena

18.06. Hannover, TUI Arena