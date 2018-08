SINSAENUM :: Neues Video zu “Nuit Noire”

SINSAENUM enthüllen die dritte Single aus ihrem brandneuen Studioalbum “Repulsion For Humanity”. Basierend auf dem gleichnamigen Horrorbuch, ist “Nuit Noire” (frz. für “düstere Nacht”) ein brutaler, schneller, wütender und rabiater Song. “Repulsion For Humanity”, das zweite Studioalbum von Sinsaenum, wird am 10. August 2018 über earMUSIC als 1CD (Hardcover Digipak) und 2LP veröffentlicht.

03.10.2018 Hamburg – Knust (GER)

04.10.2018 Hannover – Musikzentrum (GER)

05.10.2018 Berlin – Lido (GER)

09.10.2018 München – Backstage (Werk) (GER)

11.10.2018 Wien – Szene (AT)

12.10.2018 Zug – Galvanik (CH)

17.10.2018 Stuttgart – ClubCANN (GER)