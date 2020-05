SINISTHRA :: Neuer Track der Band um Sänger Tomi Joutsen von Amorphis

Finnlands SINISTHRA mit AMORPHIS Sänger Tomi Joutsen haben am 15. Mai ihr neues Album “The Broad and Beaten Way” über Rockshots Records veröffentlicht. Mit “Eterne” haben sie nun einen weiteren Track daraus veröffentlicht. (Review hier lesen)

SINISTHRA stammt aus Finnland und befindet sich seit 1999 in verschiedenen Phasen des Bestehens. Ihr Musikstil ist im Grunde genommen Metal, schöpft aus einer breiten Quelle verschiedener Einflüsse und verbindet sie zu einem Sound, der nicht wirklich mit einer einzelnen Band verglichen werden kann. Immer ziemlich melancholisch, meistens ziemlich heavy, und oft mit starken Schattierungen von 70er Jahre Prog mit weniger starken Schattierungen von 90er Jahre Grunge.

https://www.facebook.com/Sinisthra

Die Band kommentiert den Song wie folgt:

“‘Eterne’ is the most straight- forward song on the album, almost a total opposite to the first single “Closely Guarded Distance”. It’s the album opener and sets the stage for things to come, with the expulsion from Eden taking place and everything irredeemably changed. The video was shot in a ruined house that was my childhood home. It solidifies the fact that things can’t be reversed although some echoes might remain of what used to be.”