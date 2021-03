Am 14. Mai veröffentlichen die Black/Thrasher SINIESTRO ihr neues Album “Vortexx” via Black Lodge. Jetzt gibt’s die neue Single “One Last Bullet One Last Ride” daraus zu hören. https://www.facebook.com/siniestrosweden

Info: “Gefilmt in den Bergen von Gran Canaria zeigt der Song erneut das brillante Händchen der Band für eine Mischung aus Black Metal, Thrash Metal und GG-Allin-Punk-Rotz.”