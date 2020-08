SILENTIUM :: Neues Video zum Albumrelease

Heute feiern die Finnen SILENTIUM die Veröffentlichung ihres Albums “Motiva” und ihres neuen Videos “Shame”. www.facebook.com/silentiumofficial / www.silentium.fi

Metal “made in Finland” ist mit gewissen Erwartungen verbunden, die für jede Band aus dem hohen Norden sowohl ein Segen als auch eine Last sein können. An erster Stelle steht dabei die Vorliebe für bittersüsse Melancholie und starke Emotionen. Nicht weit hinter dieser dunklen Ader verbirgt sich die scheinbar leichte Neigung, eingängige Melodien zu liefern, die einen schönen Kontrast zu knackigen Riffs bilden. Silentium schafft es, all diese Kästchen anzukreuzen und ist dennoch von Anfang an mit einem ganz eigenen Sound hervorgetreten. Sängerin Riina Rinkinen erklärt: “Das Lied Shame handelt davon, dass man die Verantwortung für Entscheidungen tragen muss, die nicht gut für einen waren, und von der Scham, sich nicht behaupten zu können. Es ist ein Trennungslied, voller Selbsthass.”