SIGH :: Neues Studioalbum der japanischen Black Heavy Metaller

Die kultigen japanischen Black-Metal-Legenden SIGH veröffent,lichen am 26. August ihr neues Album “Shiki” via Peaceville Records. Vorab gibt es nun den Song “Mayonaka No Kaii” zu hören und auch in einem animierten Video zu sehen.

Pre-Order: https://sighpeaceville.lnk.to/Shiki

SIGH wurden 1989/90 in der Besetzung Mirai Kawashima, Satoshi Fujinami und Kazuki Ozeki gegründet. Nach den ersten Demos wurde Shinichi Ishikawa hinzugezogen, und Sigh machten sich daran, das meisterhafte Debüt “Scorn Defeat” für Euronymous’ Deathlike Silence Productions aufzunehmen, das sich zu einem der größten und meistverehrten Metal-Exporte des Landes entwickeln sollte.

Neben Mirai und Dr. Mikannibal sind auch Frédéric Leclercq von Kreator und der exzellente US-Schlagzeuger Mike Heller von Fear Factory mit von der Partie, ebenso wie das langjährige Mitglied Satoshi Fujinami am Bass. Shiki” wurde in mehreren Studios aufgenommen und von Lasse Lammert in den LSD-Studios in Deutschland gemischt und gemastert.