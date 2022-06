SHE HATES EMOTIONS :: Chris Pohl mit 2. neue Single aus dem kommenden Album

SHE HATES EMOTIONS ist das minimalistisches Synth Pop Projekt von Blutengel Chef Chris Pohl, inspiriert von den 80ern. Mit “This Ain’t Good” gibt es den zweiten neuen Track aus dem kommenden Album “Happy Pop Music”, das in 2022 über Out Of Line Music erscheinen soll. https://SheHatesEmotions.lnk.to/ThisAintGood

Chris sagt über die zweite Single aus dem kommenden SHE Album:

“Dieser Song ist selbst für She Hates Emotions Verhältnisse mal etwas anderes. Er wirkt sehr fröhlich und klingt mit seinen Bläsereinsätzen im Refrain typisch nach 80er Jahre. Im Text geht es allerdings darum, dass Alkohol, Parties und flüchtige Bekanntschaften einen auch nicht glücklich machen….”

“Umgesetzt habe ich das im Video, welches absichtlich sehr augenzwinkernd gestaltet wurde, recht passend. Ich streife durch den Club, trinke, versuche Kontakte zu knüpfen und werde dann schließlich von einer “Dame” abgeschleppt. Eigentlich schön, aber “This is not what I want” – wie es im Text heißt….”