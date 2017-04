Das Gothic-Metal Gespann SHARZALL aus Bratislava kommt mit neuer EP, neuem Video und Details zu ihrem Debütalbum “Black Sun” um die Ecke. Am 17. Mai erscheinen mit der Single “Crisis”, dem dazugehörigen Video und der EP “Sereneades from Perdition” die Vorboten zu dem kommenden Debütalbum der Gothic-Metal Schocker, das den Namen “Black Sun” tragen wird und schließlich am 16. Juni das Licht der Welt erblicken wird.

