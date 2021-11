Die finnischen Funeral Doom Ikonen SHAPE OF DESPAIR kehren mit ihrem neuen Album “Return to the Void” aus der winterlichen nordischen Düsternis zurück. Die Band streamt jetzt den ersten neuen Song “Reflection in Slow Time” aus ihrem kommenden Album, das am 25. Februar 2022 erscheinen wird. https://www.facebook.com/shapeofdespairofficial / https://shapeofdespair.bandcamp.com/