Die französischen Black-Metal-Pioniere SETH streamen ihr kommendes Album “La Morsure du Christ” bereits vor dem Veröffentlichungstermin. Das neue Werk wird morgen, am 7. Mai 2021, in verschiedenen physischen Formaten und auf allen digitalen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Ab sofort ist das Album auf dem offiziellen Season of Mist YouTube-Kanal zum Anhören verfügbar. https://www.facebook.com/innomineseth