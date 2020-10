SETH :: Neues Album in 2021

Die französischen Black Metal Pioniere SETH werden über Season of Mist in der ersten Hälfte des Jahres 2021 ein neues Album veröffentlichen, wo auch schon 1998 ihr Debüt erschien. Die Band hat außerdem einen Teaser des kommenden Albums enthüllt, der auf dem Season of Mist Youtube-Kanal angesehen werden kann. facebook.com/innomineseth / innomineseth.fr

The band comments: “We belong to the label’s very first bands as our debut album ‘Les Blessures de l’Âme’ was released by Season of Mist back in 1998. Today, more than twenty years after, we proudly start a new path together again, to disclose album VI, rising from the ashes of the true genesis of SETH.”