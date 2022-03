SERVANT :: Liveshow “Black Mass Evocation” im Fullstream

Am 26. November erschien das Album “Blessed By The Light Of A Thousand Stars” der deutschen Black Metaller von SERVANT über MDD/Black Sunset. Als Dank für das enorm positive Feedback, viele neu gewonnene Fans,- und auch angesichts des Umstands, dass lange Zeit nicht absehbar war, ob und wann es denn wieder Livekonzerte geben wird, hat die Band schon frühzeitig auf das nun erschienene “Black Mass Evocation” hingearbeitet. Dabei handelt es sich um eine komplette und eindrucksvolle Live Show, aufgenommen am 18./19. Februar im Gewölbe der Burg Hardeg, in der Nähe von Göttingen. In tagelanger Vorbereitung wurde Equipment, Licht und sonstige Technik aufgebaut und das knapp 40 Minütige Live Erlebnis aus mehreren Kameraperspektiven an zwei Tagen aufgenommen und geschnitten. “Black Mass Evocation” gibts exklusiv auf YouTube und feierte seine Premiere im Kanal von Black Metal Promotion.