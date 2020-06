Die Symphonic Metal Band SERPENTYNE aus UK hat ein neues Video zur Single “Away From The World” veröffentlicht, das aus ihrem jüngsten, Ende 2019 erschienenen Album “Angels Of The Night” stammt.

serpentyne.com / facebook.com/Serpentyneofficial

“Ihre Musik verwischt die Grenzen zwischen Folk, keltischer Musik und Metal und erzeugt einen vielfältigen und kaleidoskopartigen Klang.”