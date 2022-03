SECRETS OF THE MOON :: Auflösung und letzte Festival-Show beim PSOA 2022

SECRETS OF THE MOON haben die Auflösung der Band bekannt gegeben. Bevor sich die Norddeutschen für immer von der Bühne verabschieden, gibt es noch eine letzte Chance, sie auf einem Festival live zu erleben: Das PARTY.SAN OPEN AIR hat SECRETS OF THE MOON in das diesjährige Billing aufgenommen. Das Festival findet vom 11. bis 13. August in Schlotheim, Thüringen, statt.

SECRETS OF THE MOON kommentieren: “Wir sehen die Dunkelheit am Ende des Tunnels”, schreibt Sänger Phil Jonas im Namen der Band. “Von dem Moment an, als wir die vier Wände des ‘schwarzen Hauses’ mit unseren bloßen Händen in den Himmel gebaut haben, wussten wir, dass dies nicht nur unsere letzte Platte sein würde, sondern auch das Epitaph an unserer letzten Ruhestätte. Wir danken euch, dass ihr diesen langen, gewundenen und eigenwilligen Weg über all die Jahre mit uns gegangen seid. Es war eine aufschlussreiche Reise. Unser Auftritt beim diesjährigen Party San Open Air wird unser letzter Festivalauftritt sein.”