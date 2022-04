Nach ihrer Debüt-EP “Awakening” erscheint am 13. Mai “Doomed Before Time”, das brandneue Full-Length-Album der Schwedischen Black Metaller SCITALIS. Das neue Album der aus Umeå stammenden Band, das über Vendetta Records erscheint, bietet 8 Tracks und zur Unterstützung des neuen Albums haben SCITALIS den Track “Slithering In Sins” veröffentlicht.

https://scitalis.bandcamp.com/