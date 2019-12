SCHWARZER ENGEL :: Album und Tourpläne angekündigt

Die Gothic Metal Band SCHWARZER ENGEL hat für den Herbst 2020 ein neues Album namens “VII” angekündigt. Im Frühjahr geht es ins Studio, vor Album-VÖ wird eine EP erscheinen und im nächsten Herbst wird das Album dann auch live im Zuge einer Headliner-Tour präsentiert.

SCHWARZER ENGEL Mastermind Dave Jason kommentiert:

“Manchmal geht es schneller als erwartet. Direkt nach der vergangenen Tour hatte ich angefangen, an neuen Songs zu arbeiten und es haben sich inzwischen mehr Song-Ideen entwickelt als erwartet. Im Rahmen der geplanten Album-VÖ im Herbst wird es außerdem eine Headliner-Tour im kommenden Herbst/Winter geben. Als Vorgeschmack hoffe ich, den Fans Mitte 2020 bereits mit einer EP-Auskopplung die Wartezeit verkürzen zu können. Das Album entwickelt sich sehr eingängig und melodiös und neben den gewohnten Gitarrenbrettern, werden auch einige elektronische Elemente mit in den SCHWARZER ENGEL Sound einfließen. Das genaue Releasedate, Tourdates etc. werden folgen, jetzt heißt es für uns aber erstmal, volle Konzentration auf die Songs und die Produktion!”

09.10.2020 DE Freiberg – Tivoli (Rock, um zu helfen)