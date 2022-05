SCHANDMAUL :: Neue Single “Niamh” der Folk Rocker plus Musikvideo

Aus ihrem kommenden, 11. Studioalbum, “Knüppel aus dem Sack”, das am 10. Juni über Napalm Records erscheint, veröffentlichen die Münchner mit “Niamh” bereits die dritte Single. https://lnk.to/KADS/napalmrecords

Thomas Lindner zu “Niamh”:

“’Niamh’ ist eine Reise in Welt der irischen Sagen und Mythen, in das Land der ewigen Jugend! ‘Herz, was begehrst Du mehr?’, möchte man da fragen. Doch der Mensch wäre nicht der Mensch, wenn er mit etwas zufrieden wäre. So strebt er nach mehr und die Geschichte nimmt ihren Lauf…

Ein Lied zum eintauchen und sich davontragen lassen!”

Knüppel aus dem Sack ist in folgenden Formaten erhältlich:

– Deluxe Holzbox (inkl. ltd. Mediabook, einer farbigen recycelten LP sowie einer farbigen recycelten 7″ Single mit zwei exklusiven Bonus Tracks, Slipmat und Flagge) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit

– Deluxe Jutebeutel (inkl. ltd. CD Mediabook, Feldflasche) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit

– LP Recycled Black Vinyl

– Ltd. Edition CD Mediabook inkl. 11 Tracks + 2 exklusiven Bonus Tracks

– CD Digisleeve (6 Seiten) inkl. 11 Tracks

– Digitales Album

Knüppel aus dem Sack Tour 2022

28.10.22 DE – Bielefeld / Lokschuppen

29.10.22 DE – Berlin / Huxley´s Neue Welt

30.10.22 DE – Dresden / Alter Schlachthof

05.11.22 DE – Oberhausen /Turbinenhalle

06.11.22 DE – Nürnberg / Löwensaal

11.11.22 DE – Bremen / Aladin Music Hall

12.11.22 DE – Stuttgart / Im Wizemann

18.11.22 DE – Wiesbaden / Kulturzentrum Schlachthof

19.11.22 CH – Pratteln / Z7

24.11.22 DE – München / Muffathalle

26.11.22 AT – Wien / Arena

02.12.22 DE – Hannover / Capitol

03.12.22 DE – Erfurt / Central Club

04.12.22 DE – Hamburg / Fabrik